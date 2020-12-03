Гончаренко назвал катастрофой результат ЦСКА в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/2572821a-35a9-11eb-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение против австрийского «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» проиграли на своём поле со счётом 0:1.

Тяжело сказать что-то по такому матчу. Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах голы, то это катастрофа. Нам казалось, что мы сильнее соперников, а по факту нет. Одно дело создавать моменты, другое — их реализовывать, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер не стал сравнивать нынешние выступление в Лиге Европы с предыдущими кампаниями. Подопечные Гончаренко три года подряд не выходят в евровесну.

Неправильно сравнивать наши прошлые кампании с этой. Ранее у нас была более короткая скамейка, не было возможности для ротации. Сейчас совсем другая ситуация. Также нужно иметь в виду и то обстоятельство, что у нас был сокращённый период подготовки. Это тоже сыграло свою роль. Причём это повлияло на все российские команды. В ноябре-декабре матчи нам даются непросто. Команда на тренировках выглядит неплохо. На деле складывается ситуация, при которой игроки не могут показать свой уровень, — отметил Гончаренко.

Тренер ЦСКА в том числе высказался по поводу слабых действий нападающих команды.

Катастрофа — это результаты домашних матчей, но не три месяца пребывания нападающего в команде. Гайчу ещё нужно время на адаптацию, где-то месяц. Проблема Чалова заключается в том, что он неправильно открывается. Если он снова обретёт это качество, то заиграет на высоком уровне, — заключил он.

Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер австрийского «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер прокомментировал победу над российским ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги Европы.