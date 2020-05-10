Головин стал третьим среди лучших плеймейкеров чемпионата Франции

https://static.news.ru/photo/e0c7c084-92b6-11ea-aa3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AS MONACO/facebook.com

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании на лучшего плеймейкера в символической сборной прошедшего сезона чемпионата Франции по версии журнала L'Equipe.

В основной состав символической сборной сезона Головин не попал. Лучшим на позиции плеймейкера стал Килиан Мбаппе из ПСЖ, набрав 56% голосов, второе место занял Димитри Пайет из «Марселя» (34%). Головин набрал 6% голосов.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции, который завершился досрочно из-за коронавируса, Головин провёл 25 матчей, забив три мяча и сделав четыре результативные передачи.

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. В марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.