Главный тренер «Глазго Рейнджерс» прокомментировал увольнение Лэмпарда

https://static.news.ru/photo/a1a59d2e-5ff0-11eb-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chelsea Debs/wikipedia.org

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал своего бывшего партнёра по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда.

Так, 25 января Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси».

Я разочарован увольнением Лэмпарда. Считаю, что это была хорошая возможность для «Челси», чтобы поддержать Фрэнка во время этого непростого периода, — отметил Джеррард, слова которого приводит Sky Sports Scotland.

Лэмпард стоял во главе «Челси» с июля 2019 года. Прошедший сезон был завершён на 4-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».