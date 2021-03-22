Футбольный ЦСКА назначил нового главного тренера

https://static.news.ru/photo/78987c48-8b07-11eb-8697-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: pfc_cska/vk.com

Московский ЦСКА назначил бывшего форварда клуба Ивицу Олича новым главным тренером. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Хорват будет представлен команде 23 марта. До сегодняшнего дня он входил в тренерский штаб сборной Хорватии. Во главе «армейцев» он сменит Виктора Гончаренко.

После 23 туров под руководством белорусского специалиста ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» — восемь очков, от идущего вторым «Спартака» — четыре. В предыдущей встрече «армейцы» проиграли лидеру РПЛ на своём поле со счётом 2:3.

Олич выступал за ЦСКА в 2003–2006 годах, он забил за клуб 41 мяч в 112 матчах и трижды становился чемпионом России.

Впервые NEWS.ru писал о кандидатуре Олича 20 марта.