https://static.news.ru/photo/af002444-7117-11ea-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал рассказал, что игроки команды подписали документ о запрете выезда за пределы Москвы из-за коронавируса.

Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Мы подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина, — цитирует Крала газета Gol.

Он отметил, что все футболисты «Спартака» расстроены из-за приостановки чемпионата России, так как были готовы играть и выигрывать.

Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились в самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.