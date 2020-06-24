Футболиста и тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

https://static.news.ru/photo/f02d899c-b600-11ea-87e8-fa163e074e61_660.jpg Мартин Касерес Фото: Andrea Bressanutti/Lapresse/Global Look Press

Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал защитника итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Мартина Касереса, а также главного тренера команды Джузеппе Якини за богохульство.

После матча с «Брешией» (1:1) Касерес и Якини не смогли сдержать эмоций и произнесли оскверняющие чувства верующих высказывания, сообщает Football Italia.

Богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2. Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.