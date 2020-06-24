Футболиста и тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал защитника итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Мартина Касереса, а также главного тренера команды Джузеппе Якини за богохульство.
После матча с «Брешией» (1:1) Касерес и Якини не смогли сдержать эмоций и произнесли оскверняющие чувства верующих высказывания, сообщает Football Italia.
Богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2. Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.
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