Футболист «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на три матча

https://static.news.ru/photo/1e9ff502-b567-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Гурам Тетрашвили Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на три матча за оскорбление судьи Виталия Мешкова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

Также футболист был оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.

В матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» — 2:1, «Спартак» одолел тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счётом 4:0, «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», а «Локомотив» нанёс поражение «Оренбургу» со счётом 1:0, писал NEWS.ru.