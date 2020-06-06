Футболист «Спартака» ищет новый клуб

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай и теперь находится в поиске новой команды.
Футболист ранее сообщал, что покинет «Спартак» летом по завершении текущего сезона. Он вернулся Парагвай гуманитарным рейсом и вместе с семьёй должен сесть на 14-дневный карантин, сдав тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.
При этом отец Мельгарехо заявил, что у его сына есть предложения из Европы, Мексики и США.
Мельгарехо выступал за «Спартак» с весны 2016 года, провёл за команду 116 матчей и забил 17 голов.
Чемпионат России по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля.
Ранее руководство итальянского футбольного клуба «Брешия» расторгло контракт с нападающим Марио Балотелли в одностороннем порядке. Причиной расторжения контракта стал пропуск футболистом тренировок, писал NEWS.ru.
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