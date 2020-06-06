«Брешия» разорвала контракт с Балотелли в одностороннем порядке

https://static.news.ru/photo/b3ab052e-a801-11ea-970b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/balotelli_mario

Руководство итальянского футбольного клуба «Брешия» расторгло контракт с нападающим Марио Балотелли в одностороннем порядке.

Причиной расторжения контракта стал пропуск футболистом тренировок, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок ни разу не появился на тренировках своей команды. Президент «Брешии» Массимо Челлино был недоволен поведением Балотелли.

Балотелли перешёл в «Брешию» в августе 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей и забил пять мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.