https://static.news.ru/photo/49afc414-2248-11ea-807f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что несколько месяцев назад начал процедуру получения гражданства России.

Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, — цитирует футболиста «Известия»

Таллек сказал, что для него будет большой честью представлять Россию. Он объяснил, что у него русская жена, вместе с которой он купил дом в Москве, а его сын имеет российский и французский паспорта.

Таллек выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за саранскую «Мордовию» с 2014 по 2015 год.

На данный момент в сборной России выступают двое натурализованных игроков: Марио Фернандес и Маринато Гилерме.

Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), набрав 1470 очков, писал NEWS.ru.