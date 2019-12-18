https://static.news.ru/photo/4d55d42a-2246-11ea-948d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), набрав 1470 очков. Новая и заключительная в году версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Последние матчи в 2019 году россияне провели в ноябре в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Национальная сборная проиграла команде Бельгии (1:4) и обыграла сборную Сан-Марино (5:0).

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 сборная Бельгии (1765 очков), на втором — команда Франции (1733), на третьем — Бразилии (1712). Места с 4-го по 10-е занимают Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Сборная Дании, которая также является соперником россиян по группе В на чемпионате Европы, занимает 16-е место (1598), команда Финляндии — 58-е (1386).

Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, писал NEWS.ru.