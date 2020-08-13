ФК «Зенит-Ижевск» снова отменил матч из-за подозрения у игроков COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d2e0096-dd5d-11ea-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fczenitizhevsk/vk.com

Матч второго тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Крылья Советов-2» — «Зенит-Ижевск» не состоится, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В сообщении отмечается, что «Зенит-Ижевск» официальным письмом уведомил «Крылья Советов — 2» о том, что эпидемиологическая ситуация не позволяет клубу принять участие в матче 2-го тура, который должен был пройти 15 августа на стадионе «Металлург».

«Зенит-Ижевск» строго выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении самарцев.

Ранее по этой же причине не состоялся матч между «Зенитом-Ижевск» и «КАМАЗом», который должен был пройти 12 августа. Тогда гендиректор клуба Дмитрий Кайгородов заявил , что после проведения планового тестирования на COVID-19 у группы футболистов и тренеров был выявлен сомнительный результат. Данная информация сразу была передана в территориальный орган Роспотребназдора для дополнительной проверки.

В дальнейшем, в случае подтверждения сомнительных результатов, мы будем ждать предписания контролирующих органов об организации санитарно-профилактических мероприятий. Команда скорее всего будет вынуждена уйти на карантин, — сообщал Дмитрий Кайгородов.

«Крылья Советов-2» и «Зенит-Ижевск» выступают в группе 4 первенства ПФЛ.

Ранее сообщалось, что игра четвёртого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Томью» и «Иртышом» (Омск) в Томске 16 августа пройдёт без зрителей из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавируса, писалNEWS.ru.