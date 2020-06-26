ФК «Оренбург» рассказал, почему согласился на техническое поражение

https://static.news.ru/photo/306d9412-b7cc-11ea-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Футбольный клуб «Оренбург» сделал заявление по поводу отмены матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

В клубе отметили, что молодёжный состав решили не выставлять на матч, так как команда не тренировалась и не смогла бы оказать должного сопротивления.

Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодёжной командой, — говорится в заявлении клуба.

В клубе извинились за сложившуюся ситуацию и пообещали приложить все усилия для сохранения прописки в РПЛ.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч 24-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынесет решение по неявке, писал NEWS.ru.