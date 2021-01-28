«Фиорентина» взяла в аренду у «Наполи» Малькюи

«Фиорентина» проинформировала о переходе в команду защитника «Наполи» Кевина Малькюи. Аренда игрока продлится до 30 июня 2021 года.
Детали сделки не сообщаются, однако известно, что у клуба будет право на выкуп контракта футболиста по окончании срока аренды. Также известно, что Малькюи интересовался московский «Спартак». В этом сезоне футболист отыграл за «Наполи» всего один матч.
Ранее «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего Александра Кокорина. 27 января игрок подписал контракт с клубом.
Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».
При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».
Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.