«Фиорентина» взяла в аренду у «Наполи» Малькюи

https://static.news.ru/photo/16b22eec-615f-11eb-85e7-fa163e074e61_660.jpg Кевин Малькюи Фото: vk.com/acffiorentina25

«Фиорентина» проинформировала о переходе в команду защитника «Наполи» Кевина Малькюи. Аренда игрока продлится до 30 июня 2021 года.

Детали сделки не сообщаются, однако известно, что у клуба будет право на выкуп контракта футболиста по окончании срока аренды. Также известно, что Малькюи интересовался московский «Спартак». В этом сезоне футболист отыграл за «Наполи» всего один матч.

Ранее «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего Александра Кокорина. 27 января игрок подписал контракт с клубом.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.