Федун попросил Дюкова уволить руководителя проекта VAR Калошина

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потребовал в телефонном разговоре с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым уволить руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.

Соответствующую информацию представил РБ-Спорт.

По мнению владельца «Спартака», Калошина следует уволить в связи с тем, что «работа VAR себя дискредитирует». В свою очередь главный арбитр встречи Василий Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов и вовсе не должны работать в футболе.

Тем не менее РФС не спешит снимать с должности Калошина. В ближайшее время проект VAR будет усилен за счёт иностранных специалистов.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры Федун заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

Ранее NEWS.ru писал, что ветераны «Спартака» направили обращение к Федуну и Дюкову по поводу судейства в матче против «Сочи», следует из сообщения пресс-службы «красно-белых».

Так, под обращением подписались Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков.