Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» и тренер «Спартака-2» Виктор Булатов стал главным тренером смоленской команды «Красный-СГАФКСТ».
Булатов заменил Евгения Макарова, который перешёл на должность спортивного директора клуба, сообщает пресс-служба ФК «Красный-СГАФКСТ».
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В 2019 году команда стала победителем третьего по силе дивизиона, а летом планирует стартовать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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