Экс-игрок «Зенита»: «Тимощук переживает, не знаю, почему он не уехал» Экс-игрок «Зенита»: «Тимощук переживает, не знаю, почему он не уехал»

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Анатолий Тимощук

Экс-игрок молодежного состава «Зенита» Никита Поваров рассказал об общении с укранским тренером клуба Анатолием Тимощуком в связи с ситуацией на Украине. По словам Поворова, Тимощук тяжело переживает присходящее.

Написал Тимощуку, когда с него сняли все награды, звания и титулы в Украине. Я расстроился из-за этого. Очень переживал! Написал ему: «Саныч, держись! Это официально убрали, но все знают, что ты заслужил эти награды, какой ты спортсмен, они действуют!» Он ответил: "Да все фигня, Никитос! Справимся, прорвемся!, — рассказал Поваров.

Спортсмен добавил, что не знает, почему Тимощук остался в России, но знает, что он не отвечает на сообщения и провокации в соцсетях, хотя видит, что ему пишут.

30 марта Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка. Украинская футбольная ассоциация постановила, что бывший футболист сборной больше не сможет заниматься футбольной деятельностью в родной стране. Эти решения были приняты из-за того, что Тимощук не высказывался публично по поводу спецоперации на Украине.