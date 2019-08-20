https://static.news.ru/photo/34511af8-c3db-11e9-8a36-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Сычёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России по футболу и «Локомотива» Дмитрий Сычёв заявил, что намерен продолжить профессиональную карьеру.

Я ещё с футболом не попрощался. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры, — приводит слова Сычёва Sport.ru .

По его словам, сейчас он находится на стадии реабилитации и если обследование покажет, что у него всё хорошо со здоровьем, то он приступит к тренировкам. Сычёв выразил надежду, что найдётся клуб, который захочет с ним подписать контракт.

Помимо «Локомотива» Сычёв выступал за «Спартак», «Марсель», минское «Динамо».

Ранее футболист заявил, что он всего лишь взял паузу в карьере, писал News.ru.