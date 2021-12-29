Экс-футболист «Зенита»: в Сирии развёрнуты плакаты — Асад и Путин вместе

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах заявил, что в Сирии развёрнуто много плакатов Путина и флагов России. Он отметил, что в Сирии с особенной благодарностью относится к россиянам, сообщает «Чемпионат».

Едешь по улице в Сирии, и развёрнуты транспаранты — Асад и Путин вместе. Плюс много флагов России. Даже меня благодарили, когда узнавали, откуда я приехал, — сказал Абдулфаттах.

Отец Баселя — сириец, родился в Домаске. Он в начале 1980-х приехал учиться в СССР и спустя время женился на своей одногруппнице Татьяне, чтоь позволило ему получиьт двойное гражданство. Абдулфаттах не знает арабского языка, считает себя русским.

На взрослом уровне Басель выступал в таких клубах, как «Крылья Советов», «Енисей», «Черноморец», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Аль-Джаиш».

Ранее сообщалось, что бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена его выступлений за «сине-бело-голубых» за победу выплачивались семь тысяч долларов или евро. При этом спортсмен подчеркнул, что деньги получали все футболисты, независимо от того, выходили они на поле или нет.