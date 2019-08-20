https://static.news.ru/photo/c27d01c6-c34e-11e9-99fb-fa163e074e61_660.jpg Александр Егоров Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал инцидент в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием главного тренера петербургского «Зенита» против грозненского «Ахмата».

Сергей Семак позвонил мне, извинился перед нами и ещё попросил передать извинения Матюнину, потому что у него нет его номера телефона, — заявил Егоров на пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего тура.

После окончания матча Семак оттолкнул своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров. При этом он крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Кроме того, Егоров отметил, что гол в ворота «Ахмата» необходимо было засчитать.

Для нас этот момент стал болью. Конечно, нужно было засчитывать гол. Было ещё несколько моментов, когда он поступил неверно, — добавил он.

«Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась вничью — 0:0.

Главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин также признался, что гол зенитовца Эмилиано Ригони следовало засчитывать, писал News.ru.