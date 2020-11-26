Дзюба: созвонились с Черчесовым, обсудили нашу ситуацию

https://static.news.ru/photo/5410f3e2-2fdf-11eb-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что обсудил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ситуацию вокруг своего невызова на ноябрьский сбор и последние игры команды.

Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески, — поделился в беседе с RT футболист.

Он отметил, что в ситуации со сборной, по его мнению, следует «больше сосредоточиться на футболе», а также на подготовке к мартовским матчам и главному европейскому турниру национальных команд. Дзюба процитировал слова Черчесова о том, что у сборной есть задача и её надо решать.

По словам нападающего, у них со Станиславом Саламовичем во взаимоотношениях были разные периоды, но всегда присутствовало взаимное уважение. Он выразил уверенность, что подобная ситуация, скорее всего, есть и других игроков сборной.

Есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом, — заявил Дзюба.

Дзюба был отцеплен от состава сборной перед ноябрьским сбором. Поводом стало появившееся в социальных сетях резонансное видео, на котором он мастурбирует.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающему футбольного клуба «Зенит» Артёму Дзюбе пошёл на пользу невызов в национальную команду на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Об этом заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.