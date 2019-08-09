https://static.news.ru/photo/35d9055c-bc83-11e9-9aad-fa163e074e61_660.jpg Зелимхан Бакаев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В матче пятого тура Российской премьер-лиги дубль полузащитника Зелимхана Бакаева помог «Спартаку» на выезде победить грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 . Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене».

Бакаев забил на 32-й и 44-й минутах, ещё один гол «Спартака» оформил нападающий Андре Шюррле. В составе «Ахмата» отличился Аблай Мбенге. В турнирной таблице москвичи поднялись на седьмое место, грозненцы занимают девятую позицию.

Соперники встретились 27-й раз в истории, 14 побед одержали «красно-белые», девять раз сильнее оказывался «Ахмат», ещё четыре игры завершились вничью.

Как писал News.ru, бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом». Он перешёл в стан грозненцев этим летом после того, как разорвал контракт с «красно-белыми».