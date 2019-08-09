https://static.news.ru/photo/47a59774-bb74-11e9-9831-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом». Глушаков перешёл в «Ахмат» этим летом после того, как разорвал контракт со «Спартаком».

Одно дело, когда ты играешь Москве, а Чечня — регион не такой уж простой. Там могут и ответить, — сообщил RT Мостовой.

Он также считает, что матч «Спартака» с «Ахматом» «красно-белым» ничего хорошего не предвещает, потому что команда потеряла много сил с «Туном».

Как писал News.ru, полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков под аплодисменты одноклубников станцевал лезгинку во время тренировки. После завершения танцевального номера хавбек заявил, что Грозный очень преобразился за 5–7 лет.