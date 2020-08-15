«Динамо» обновило эмблему клуба

https://static.news.ru/photo/132514a2-dee6-11ea-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdm-official/youtube.com

Московское «Динамо» сообщило об обновлении эмблемы и добавлении в клубные цвета двух вспомогательных.

Как сообщается на сайте «бело-голубых», теперь единственной официальной эмблемой становится литера Д с двумя золотыми звёздами над ней. Сама буква вновь будет иметь более изящное начертание, с которым связаны главные победы в истории «Динамо».

Также к традиционным белому и голубому цветам в систему клубных цветов вводятся два вспомогательных — золотой и графит. Отмечается, что золото — цвет двух звёзд на эмблеме — также отсылает к золотым куполам Москвы. Графит — исторический цвет вратарской формы клуба, это также оттенок брусчатки на Красной площади и столичных дорог.

Кроме того, были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки, наследующие в том числе историческую надпись «Динамо» на стадионе в Петровском парке. Помимо этого, «Динамо» создал имиджевый ролик, вдохновлённый прошлым и настоящим клуба.

Видео уже опубликовано на канале «Динамо ТВ» в YouTube.

Сменой эмблемы «бело-голубые» начинают комплексное обновление бренда и системы клубных коммуникаций. Изменения уже коснулись оформления контента в социальных сетях и на сайте.

Как ранее писал NEWS.ru, РПЛ и Nike продемонстрировали, как будет выглядеть мяч следующего сезона. Мяч Nike Flight будет введён в игру в матче за Суперкубок России, а также в сезоне РПЛ — 2020/21. Известно, что уникальный дизайн мяча, разработанный Nike специально для РПЛ по новым технологиям, обеспечивает на 30% более точную траекторию, чем предыдущая версия Nike Merlin. Помимо этого, он имеет единую конструкцию из четырёх панелей, поэтому у него на 40% меньше жёстких швов, чем у традиционного 12-панельного мяча.