РПЛ и Nike продемонстрировали, как будет выглядеть мяч следующего сезона

https://static.news.ru/photo/9933da00-d019-11ea-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tinkoff Russian Premier Liga/facebook.com

Мяч Nike Flight будет введён в игру в матче за Суперкубок России, а также в сезоне РПЛ 2020/21.

Известно, что уникальный дизайн мяча разработала компания Nike специально для РПЛ. Nike Flight был представлен 29 июня 2020 года.

Мяч разработан по новым технологиям и обеспечивает на 30% более точную траекторию, чем предыдущая версия Nike Merlin. Помимо этого, он имеет единую конструкцию из четырёх панелей, поэтому у него на 40% меньше жёстких швов, чем у традиционного 12-панельного мяча.

Таким же мячом будут играть в Английской премьер-лиге (АПЛ) и итальянской Серии А.

Ранее NEWS.ru писал, что Мирча Луческу принял решение об отставке с поста главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо» уже через четыре дня после назначения. Такое заявление было сделано на фоне недовольства болельщиков клуба.

По его словам, приезд в «Динамо» никак не связан с деньгами. Главной же целью тренера стало возвращение в футбол, на Украину, более всего Луческу хотел «окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу».