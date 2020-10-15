«Динамо» и Шварц: «Айл би бэк» или очередная жертва «проклятия»

NEWS.ru размышляет, какое будущее может ждать московское «Динамо» во главе с Сандро Шварцем, которому 17 октября исполняется 42 года.

Бердыев в роли Гуськова из «Гаража» и тёртый балканский калач Бувач

После увольнения прежнего наставника Кирилла Новикова вопрос о новом главном тренере «бело-голубых» фактически превратился в дилемму: Курбан Бердыев или Сандро Шварц? Опытный и возрастной отечественный специалист, знающий российский футбол вдоль, поперёк и по диагонали, или мало кому известный (для нашего болельщика — и вовсе ноунейм) из Германии, даже на родине ещё толком не работавший на высшем уровне.

Действительно, разве может сравниться пара сезонов в родном «Майнце» (Шварц — уроженец этого города) с десятилетиями трудового стажа Курбана Бекиевича, двукратным чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) с казанским «Рубином» (в 2008 и 2009 годах) и яркими победами в Лиге чемпионов над «Барселоной» (с тем же «Рубином») и «Баварией» (с «Ростовом»)?

Однако кандидатура Бердыева изначально выглядела во многом искусственной. Во-первых, она в последнее время постоянно всплывает, когда в каком-нибудь топовом российском клубе идёт процесс смены главного тренера. И тогда в восприятии этой ситуации возникает некий аналог несчастного Гуськова из блистательной комедии Эльдара Рязанова «Гараж»: «Потому что он для этого подходит».

Во-вторых (и в-главных), приход Бердыева в «Динамо» был фактически невозможен, поскольку потребовал бы коренных перемен во всём клубном руководстве. А это, понятное дело, утопия. И если полгода назад спортивным директором «бело-голубых» был назначен Желько Бувач, логично было предположить, что именно ему дадут карт-бланш на поиск нового наставника. А тот, разумеется, лоббировал кандидатуру Шварца.

Впрочем, в какой-то момент речь шла о том, что сам Бувач может сменить Новикова на тренерском мостике «Динамо». Ведь этот 59-летний тёртый балканский калач не только формально имеет тренерскую лицензию, но и более полутора десятков лет проработал бок о бок с Юргеном Клоппом, в том числе в триумфальной для «Ливерпуля» Лиге чемпионов-2018/19.

Но Желько предпочёл не присаживаться лично на бело-голубой «электрический стул» и выписал для этой цели из Германии того самого Сандро Шварца. А с новым наставником должны прибыть в подмосковный Новогорск, где базируется «Динамо», и новые помощники главного тренера — Андрей Воронин и Волкан Булут.

«Бело-голубая версия» Тедеско или подготовка почвы для Воронина?

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие болельщики и журналисты склонны видеть в назначении Шварца некую попытку руководства «Динамо» адаптировать опыт заклятых друзей из «Спартака». Ведь ровно год назад приход в стан «красно-белых» Доменико Тедеско у многих тоже вызывал кривую усмешку. И что, мол, что немец — ему всего-то 34 года! И что, дескать, что тренировал «Шальке» и даже играл с гельзенкирхенцами в Лиге чемпионов — в российском футболе такие заслуги ничего не значат!

Но вот минул год, «Спартак» с Тедеско — вровень с «Зенитом» на вершине таблицы РПЛ, и запас перчаток для метания в лицо питерскому «монстру» у москвичей, похоже, пока не иссяк. Так что велик соблазн увидеть в Шварце этакую собственную версию Тедеско: глядишь, и у Сандро в «Динамо» попрёт не хуже, чем у Доменико.

Между тем некоторые аналитики в соцсетях считают вариант с Шварцем беспроигрышным для «Динамо» по той причине, что за его спиной маячит фигура Воронина. Классный в недавнем прошлом форвард сборной Украины семь-восемь лет назад играл за тот «золотой» состав «бело-голубых», который под руководством Станислава Черчесова успешно выступал не только в премьер-лиге, но и проходил без единого поражения (шесть побед в шести матчах) групповой турнир Лиги Европы. И белобрысый хвостик Андрея Воронина был одним из символов того симпатичного «Динамо».

Так вот теперь, как полагает ряд экспертов, именно этот — пока теневой — персонаж со временем будет готов выйти на первый план и при необходимости (если у Шварца что-то пойдёт не так) из ассистентов перейти на позицию главного тренера. Несколько плюсов у кандидатуры Воронина, очевидно, видны уже сейчас: он русскоязычный специалист, владеющий и немецким (много лет играл в Германии), хорошо знает российский футбол, которому не нужно будет тратить время на завоевание авторитета у «бело-голубых» фанатов.

Пожалуй, в этих рассуждениях есть рациональное зерно, хотя существуют и другие мнения: некоторые знатоки немецкого футбола, например, признаются, что не могут себе представить Воронина в роли тренера.

Впрочем, мы слишком углубились в вероятное будущее московского «Динамо», хотя на повестке дня — его бытие в дне сегодняшнем. Каким оно будет для популярного столичного клуба? Сможет ли Шварц вдохнуть в команду дух несгибаемого киборга, готового стальным голосом бросить конкурентам: «Айл би бэк!» и действительно вернуть «бело-голубых» в ряды лидеров российского футбола? Или Сандро станет очередной жертвой того самого «проклятия», лежащего на «Динамо» уже четыре десятка лет, которое не удалось снять даже таким мэтрам отечественного тренерского цеха, как Олег Романцев и Юрий Сёмин?

Первые не ответы даже, а намёки на ответы на эти вопросы могут прозвучать уже в ближайшее воскресенье, когда на «ВЭБ Арене» состоится столичное дерби ЦСКА — «Динамо». Говорят, Шварц может прибыть на новое рабочее место уже к этому поединку. Вот это был бы сюжет!