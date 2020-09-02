Ди Мария, Неймар и Паредес заразились коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/6032ec1e-ed29-11ea-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Frank Hoermann/ SVEN SIMON/Global Look Press

Три игрока футбольного клуба «ПСЖ» заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.

Отмечается, что в отношении каждого спортсмена, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, совершены все необходимые действия в соответствии с медицинским протоколом.

Позднее в СМИ появились сведения о том, кто именно в «ПСЖ» подхватил коронавирус. Заболевшими оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Все они недавно отдыхали на Ибице. Вместе с ними там были и другие футболисты, в том числе Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас, передаёт L’Equipe.

Как ранее писал NEWS.ru, три игрока итальянского клуба «Аталанта», выступающего в Серии А, заразилиськоронавирусной инфекцией. В этот клуб должен перейти из «Локомотива» 24-летний Алексей Миранчук.

Спортсмены находятся на изоляции. Коронавирусная инфекция проходит у них без симптомов. Руководство клуба не называет имена заболевших футболистов.