Ди Мария, Неймар и Паредес заразились коронавирусной инфекцией

Три игрока футбольного клуба «ПСЖ» заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.
Отмечается, что в отношении каждого спортсмена, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, совершены все необходимые действия в соответствии с медицинским протоколом.
Позднее в СМИ появились сведения о том, кто именно в «ПСЖ» подхватил коронавирус. Заболевшими оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Все они недавно отдыхали на Ибице. Вместе с ними там были и другие футболисты, в том числе Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас,
Как ранее писал NEWS.ru, три игрока итальянского клуба «Аталанта», выступающего в Серии А, заразилиськоронавирусной инфекцией. В этот клуб должен перейти из «Локомотива» 24-летний Алексей Миранчук.
Спортсмены находятся на изоляции. Коронавирусная инфекция проходит у них без симптомов. Руководство клуба не называет имена заболевших футболистов.
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