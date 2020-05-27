Депутат КПРФ потребовала запретить возобновление сезона РПЛ

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. Плетнёва отметила, что с учётом обстоятельств возобновление сезона необходимо отложить до снятия всех ограничений в стране,
Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
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