Депутат КПРФ потребовала запретить возобновление сезона РПЛ

https://static.news.ru/photo/551ac81c-a01a-11ea-bb31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. Плетнёва отметила, что с учётом обстоятельств возобновление сезона необходимо отложить до снятия всех ограничений в стране, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.