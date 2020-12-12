ЦСКА упустил победу над «Уралом»

https://static.news.ru/photo/e37987b0-3d6d-11eb-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_ue

ЦСКА на своём поле не смог обыграть «Урал». Встреча, проходившая на ВЭБ Арене, завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте первый гол в этой встрече забил Илья Шкурин, на 31-й минуте «Урал» сравнял счёт усилиями Андрея Егорычева. Никола Влашич вывел" красно-синих" вперёд на 60-й минуте, реализовав пенальти. Равновесие восстановил Игорь Калинин, отличившийся на 82-й минуте.

Команды заканчивали эту игру в меньшинстве. У «Урала» был удалён Павел Погребняк, у ЦСКА — Илья Шкурин.

ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками располагается на 12-м месте.

На этой неделе футболисты ЦСКА проиграли загребскому «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, который прошёл в столице Хорватии. Матч завершился со счётом 3:1.

Ранее, как писал NEWS.ru, ФК «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.