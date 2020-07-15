ЦСКА согласовал детали по переходу аргентинца Гайча

https://static.news.ru/photo/3d2708dc-c730-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб ЦСКА достиг соглашения с коллективом, представляющим чемпионат Аргентины, «Сан-Лоренсо де Альмагро» о переходе 21-летнего нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщается на странице Presion Alta в Twitter.

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий сыграл за команду из города Буэнос-Айрес 12 игр, в которых забил пять мячей.

#SanLorenzo || Se destrabÃ³ el pase de Adolfo Gaich: jugarÃ¡ finalmente en el CSKA de Rusia pic.twitter.com/VrTifbTj3A — PresiÃ³n Alta (@presionalta) July 15, 2020

Ранее сообщалось, что единственный отрицательный момент, который мешал игроку присоединиться к московской команде, — условия личного договора. «Красно-синие» были готовы увеличить сумму контракта не просто сохранив 8,5 миллионов в качестве предложения для «Сан-Лоренсо», но и разрешив получить 20% в случае успешной сделки.

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов немецкого «Вольфсбурга». По сообщению Kicker, команда Оливера Глазнера намерена приобрести 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно. Кроме того, россиянином также интересуются «Хоффенхайм» и «Байер», ранее писал NEWS.ru.