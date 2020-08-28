ЦСКА подписал контракт с нападающим Чидерой Эджуке

https://static.news.ru/photo/d5d7f964-e955-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Чидера Эджуке Фото: Niels Boersema/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с нигерийским нападающим Чидерой Эджуке, следует из сообщения пресс-службы армейцев.

Как уточняется, подписанное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Известно, что Эджуке ранее выступал за нидерландский «Херенвен», куда перешёл из норвежской «Волеренги», которой, согласно договору между клубами, достанется процент от последующей перепродажи игрока. В сезоне-2019/20 Эджуке провёл за «Херенвен» 25 матчей — футболист забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

В настоящее время ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В рамках седьмого тура армейцы в гостях сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча намечена на 30 августа, начало в 18:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» 25 августа завершили оформление трансфера 21-летнего центрального защитника Бруно Фукса.

Как уточняется, заключённый контракт рассчитан на пять лет. Некоторое время назад Фукс успешно прошёл медицинское обследование.