ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» завершили трансфер защитника Бруно Фукса

https://static.news.ru/photo/c36f600e-e6d1-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Бруно Фукс Фото: instagram.com/bruno_fuchs

Московский футбольный клуб ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» 25 августа завершили оформление трансфера 21-летнего центрального защитника Бруно Фукса, следует из сообщения пресс-службы «красно-синих».

Как уточняется, заключённый контракт рассчитан на пять лет. Некоторое время назад Фукс успешно прошёл медицинское обследование.

Известно, что Фукс является игроком молодёжной сборной Бразилии. Также на счету футболиста шесть матчей за олимпийскую сборную страны. Центральный защитник выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны. Интерес к игроку проявляли также «Лилль» и «Милан».

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова.

После прохождения футболистом медосмотра армейцы подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Известно, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.