ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» завершили трансфер защитника Бруно Фукса

Известно, что Фукс является игроком молодёжной сборной Бразилии. Также на счету футболиста шесть матчей за олимпийскую сборную страны. Центральный защитник выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны. Интерес к игроку проявляли также «Лилль» и «Милан».
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова.
После прохождения футболистом медосмотра армейцы подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Известно, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.