Нападающий футбольного клуба «Чертаново» Кирилл Колесниченко завершил просмотр в московском ЦСКА.
ЦСКА принял решение не подписывать контракт с игроком, сообщает пресс-служба красно-синих.
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Ранее ЦСКА принял решение не подписывать контракт с нападающим «КАМАЗа» Давидом Караевым, который участвовал в сборах «армейцев», писал NEWS.ru.
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