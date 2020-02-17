Кирилл Колесниченко Кирилл Колесниченко Фото: Кирилл Колесниченко/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Чертаново» Кирилл Колесниченко завершил просмотр в московском ЦСКА.

ЦСКА принял решение не подписывать контракт с игроком, сообщает пресс-служба красно-синих.

Ранее ЦСКА принял решение не подписывать контракт с нападающим «КАМАЗа» Давидом Караевым, который участвовал в сборах «армейцев», писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях