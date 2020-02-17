Фото: Кирилл Колесниченко/vk.com

РЖД выплатил 15 млн рублей по спонсорскому контракту на организацию и проведение клубного чемпионата мира по пляжному футболу-2020.

В рамках договора организатор также обязан разместить логотип РЖД на рекламных материалах турнира. Соглашение подписано 12 февраля 2020 года и рассчитано на полгода — до 9 июля 2020 года, сообщает...