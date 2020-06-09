Червиченко: популярность Ефремова не даёт ему права убивать людей

https://static.news.ru/photo/1e4cfae0-aa37-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что актёру и болельщику «красно-белых» Михаилу Ефремову не поможет ни талант, ни популярность, ни деньги. Он не сможет откупиться после аварии, которая произошла в понедельник вечером.

Даже то, что он стоит на либералистических позициях и критикует власть, вряд ли поможет избежать наказания, как это было с Кириллом Серебренниковым, например. В других случаях акт преступления можно было по-разному интерпретировать, а здесь убийство налицо, настолько обильны отягчающие обстоятельства, что если будут какие-то послабления, то это будет за гранью, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По словам бизнесмена, в этой ситуации не должно случиться так, что наше общество поделено на тех, кому можно всё, и тех, кому нельзя ничего.

Одни могут получить за аварию в нетрезвом состоянии пять лет, в случае смерти — десять, а здесь делать поблажки из-за того, что он популярный актёр? Ну, да, знаменитый, несколько скандальный. Но дальше что? Это даёт ему право убивать людей? — продолжает он.

Кроме того, Червиченко отметил, что будучи президентом команды, он помнит Ефремова на матчах, но актёр и его состояние интересовали владельца меньше всего интересовал, потому что событий было очень много.

Без разницы, каким я видел его на матчах «Спартака», но последние годы жизни говорят о том, что вчерашнее состояние — это его нормальная среда пребывания. Его сложно представить в другом свете, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.