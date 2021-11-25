Черчесов заявил, что Дзюба был бы полезен России в матче с Хорватией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был бы полезен национальной команде в матче с Хорватией в рамках заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Как сказал специалист KP.ru, основания говорить подобное дают лидерские качества и форма, которую нападающий демонстрировал в ноябре.

Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошёл и завершился поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команде в Сплите, — сказал Черчесов.

Также специалист отметил, что на протяжении двух последних лет многие возмущались тем фактом, что Дзюба был назван капитаном сборной России и регулярно получал вызовы в национальную команду. Однако впоследствии общественность изменила свою позицию.

Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию — почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией. Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда, — заключил Черчесов.

В бытность главным тренером Черчесов возглавлял российские «Спартак», «Жемчужину, «Терек», «Амкар» и «Динамо», австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также польскую «Легию». На должность наставника сборной России он был назначен 11 августа 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 57 матчей, одержала 25 побед, потерпела 21 поражение, а в 11 случаях сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба помог команде одержать победу в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Оказавшийся вне сборной России футболист один раз удачно ассистировал партнёру и трижды сам поразил ворота дебютантов РПЛ, его хет-трик стал рекордным.