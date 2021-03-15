Черчесов: пусть Миранчук приезжает и доказывает состоятельность

Штаб национальной команды объявил состав для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира — 2022. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов относительно приглашённых футболистов, а также объяснил, почему за бортом остался Федор Смолов и Маринато Гильерме.

— На себя обращает внимание появление двух дебютантов Дюпина и Самошникова. Как на них рассчитываете?

— Во-первых, мы смотрели и тот год: кто себя проявляет, кто с определённым потенциалом. Мы замечаем футболистов не когда они вчера начали играть, а всегда: смотришь, как развиваются. Мы отсмотрели практически все игры на сборах. В том году они (ФК «Рубин». — NEWS.ru) боролись за другие места, сейчас — за Лигу Европы. Планка повысилась, работают на другом уровне. Дюпин проявлял себя в «Анжи» и в «Рубине» в том году, сейчас задачи поменялись, уровень мотивации другой. Решили вызвать. Самошников не знал на 100%, но мы ранее запрашивали документы, но после того как узнал, забил — уже хорошо.

«Со Смоловым ещё не разговаривали»

— Почему выбрали троих габаритных форвардов? Не было мыслей вызвать Смолова?

— Мы рады, что Смолов вышел в двух играх и забил практически одинаковые голы в своём стиле. Но это тот случай, когда есть несколько футболистов — Миранчук, Жемалетдинов, Головин, Мирзов, — которые могут сыграть вторых нападающих. Решили так. Это и Баринова касается. Сейчас три игры, зная опыт работы, у нас практически нет специальных нагрузок. Тот тренировочный режим, который будет в «Локомотиве», не поддерживающий. Основную работу проведут, чтобы тот уровень, который он набрал, не упал после вызова в национальную команду, а наоборот. Пусть начнёт играть в основном составе, даст пищу, чтобы мы обратили внимание. Мы хотели его вызывать на тот сбор, где получил непосредственно травму.

Теперь на другом игроке. Если вызываешь Смолова, который начал проявлять себя после травмы, приезжает на сборы, там перелёт, тут перелёт — и он опять упадёт на уровень. Таким образом, мы для себя игрока не сделаем. Оставаясь в «Локомотиве», он будет хорошо работать, может, сыграет контрольный матч и после перерыва станет основным игроком — это другой уровень в клубе. К чемпионату Европы мы будем рассматривать его в качестве основного игрока.

Фёдор Смолов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы раньше часто вызывали в сборную игроков, которые только после травмы вернулись.

— Баринов полгода не играл, только начал, ему нужно хорошо в клубе поработать, чтобы выстрелить. Мы же думаем об этом. Смолов будет на телефоне. Футболист должен понимать свою сегодняшнюю роль.

— Со Смоловым разговаривали?

— Нет, сообщим, чтобы внутренне он был готов.

— Кто кому принёс больше жертв: вы — Галактионову (тренер молодёжной сборной России. — NEWS.ru) или наоборот? В молодёжной команде есть ребята, которые, казалось бы, готовы.

— Никто никому. Мы общаемся практически каждую неделю, последнюю ещё интенсивнее, ходим вместе на игры. Возможно, вопрос возник бы по [голкиперу «Краснодара» Матвею] Сафонову, но ситуация сама собой разрешилась. Есть игрок Х, который, как вы говорите, хочет себя проявить, с листа в сборной никто не играет. Выдёргивать игрока, который может проявить себя на чемпионате Европы, нельзя. Мы же можем ошибаться. Если бы была 100-процентная уверенность, что приедет футболист и поможет, — другой разговор. Но на сегодняшний день ситуация такова. Есть обойма игроков, на которых мы обращаем внимание и уверены, что дальше будет лучше. Решение оправданно.

«К Гильерме доверие не упало»

— Каково состояние Марио Фернандеса? Он будет готов играть по 90 минут?

— Когда увидели столкновение и его тут же поменяли, была первая мысль, что что-то серьёзное. У меня сразу были фотографии. Опыт подсказал, что ушиб, так и оказалось. Смотрелось, конечно, не очень приятно, но перелома нет. Врачи с ним на контакте. Надеемся, что всё будет нормально. Три игры есть, время покажет, на каком уровне он находится.

— Команда Жирова («Зандхаузен». — NEWS.ru) идёт в зоне вылета во второй Бундеслиге.

— Мы смотрим не на команду, а на уровень готовности и пищу, которую он оставил после предыдущего сбора. Нельзя брать один аспект, мы рассматриваем комплекс. Нам тоже иногда нужно переосмыслить какие-то вещи, смотрим на игры, он делает для себя выводы, забивает голы, играет в основном составе все матчи. Вторую Бундеслигу я знаю не понаслышке. Да, уровень игровых качеств не очень высокий. В плане самоотдачи, готовности индивидуального уровня лига заставляет игрока быть на высоте. Мы не берём Жирова отдельно.

Вон, Кутепов сыграл одну игру после перерыва в полгода. Мы не знаем, что будет в следующие полгода. Почему Нойштедтер? Потому что мы видели, знаем, и возможность играть велика. Мы также смотрим и на молодёжную команду. Если там что-то не получится, у нас есть выбор.

— А [защитник ФК «Ростов» Максим] Осипенко?

— Опять же, смотрим на всех. Чистяков после перехода в «Зенит» по большому счету перестал попадать в стартовый состав, сыграл только последний матч, посмотрим, как будет развиваться. За Осипенко наблюдаем на уровне лиги, очень хотел, чтобы «Ростов» попал в Лигу Европы, чтобы оценить футболиста на другом уровне. Не получилось. Мы видим, как и кто играет, но не видим, что он поможет.

— Вы говорите про Осипенко в контексте еврокубков, а тот же Жиров играет во второй Бундеслиге.

— Мы так решили.

— В контексте вратарей вызов Дюпина означает, что доверие [к Маринато Гильерме] упало после поражения Сербии 0:5?

— Не упало. Это был не только 0:5, а определённый отрезок в чемпионате и в Лиге чемпионов, надо объективно сказать, что он не был на том уровне, к которому мы привыкли. Он не смог себя проявить до конца по той или иной причине. Сейчас стартовал чемпионат, мы никогда не делаем резких движений. Футбол — это футбол: сегодня ты в одном состоянии, завтра — в другом. Будут в гостинице, поговорим, нацелим. Иногда игроку надо со стороны посмотреть, как он будет себя чувствовать вне сборной. Всё остальное в рабочем режиме. Но никакие 0:5 ничего не решает.

«Это Миранчук должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя»

— У Головина хорошие результативные действия, прессинг, но играет 10–15 минут, максимум 70. Почему он не проводит полный матч?

— Мы всегда всё узнаём, но необязательно об этом говорить. Есть клуб, он пропустил много из-за травмы, другой футболист начинает себя проявлять. Нас радует, что он с каждым туром вырывает свои минуты. Это большой плюс, он парень с характером, это на него похоже, просто так никому ничего не отдаст. Я знаю тренера не понаслышке, он объективно подходит к ситуации. Если он не выходит на всю игру, значит есть ещё игрок, который заслуживает своих минут.

— У Жиркова, мягко говоря, с игровой практикой всё не очень хорошо. Какие есть данные и основания для вызова?

— Жирков провёл хороший сбор в Дубае, мы с ним на связи. Есть МРТ, которое подтвердило, что ничего сверхъестественного нет, у него мышечная травма. Приедет на сбор, ситуативно решим. В конце концов, есть три матча, игрок такого уровня нам может помочь в той или иной игре. Физиология бывает разная. Мы знаем, что он выйдет.

Юрий Жирков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— У Миранчука также мало игрового времени.

— Миранчук — игрок, который находится в обойме сборной. Информации у нас достаточно. Понятно, что в клубе он мало играет, но даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную, мы ещё переговорим с ним.

Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе.

«Не знаем, что было бы, если бы не тот роковой случай. Может, Соболева бы до сих пор не прооперировали»

— После последнего сбора Соболев был прооперирован (из-за травмы колена перед матчем с Сербией. — NEWS.ru). Вы видите, что он изменился, прибавил и может составить конкуренцию тому же Дзюбе?

— Для этого каждый и играет, он действительно в огне. Не знаем, что было бы, если бы не тот роковой случай. Может, его бы до сих пор не прооперировали. Хотя не мы травму наносили. Сейчас он здоров. Тогда мы до конца не знали, а вызов в сборную подтолкнул к операции. Ситуация тогда, с одной стороны, удивила, но во всяком случае мы ничего плохого стараемся не делать и не навредить.

— В продолжении конкуренции в атаке, вы вызвали Дзюбу, сообщили об этом намного раньше, когда ещё он не забил первый гол в 2021 году, и сообщили, что он будет капитаном.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Всё правильно. Я сказал, а он потом забил.

— По Соболеву уточнение: Романцев отметил, что он много падает. Не обращали внимания?

— Мы обращаем и подсказываем: падать нужно в правильные моменты. Я понимаю, что Олег Иванович имел в виду: когда мяч у тебя, ты можешь не упасть и сохранить, а падаешь — это потеря мяча. Если бы это был маленький игрок, то не бросалось бы в глаза. Мне не бросаются падения Соболева, но видим. Мы ещё раз поговорим.

«Я не буду настаивать на вакцинации игроков»

— Что скажете по соперникам?

— У нас достаточно крепкая группа. Мальту уже смотрели и подготовили информацию для игроков. Это физически крепкая команда, они сейчас в своей группе Лиги наций не проигрывают. Какой бы соперник не был, надо готовиться и играть. Что касается Словении и Словакии, то мы больше о них. Знаем, что от них ожидать. Опять же, в наше время никто не понимает, что покажет ПЦР. Готовимся к одному, а по факту получится другое. Мы уже не загадываем.

— В начале февраля вы выступали за то, чтобы игроков сборной вакцинировали. Как обстоят дела? И насколько хорошо ваше самочувствие?

— Я никогда этого не говорил. Я это сделал — личный пример как метод мотивации. Но мы никого не можем заставить. Я не настаивал и не буду настаивать. Мне всегда спокойнее, если футболист делает то, в чем он уверен. Другое дело, имея вакцину, есть защита. Тренеру всегда удобнее, если сделано не из-под палки. Если будут говорить, что заставили, то это явно не плюс.

— Что за ситуация с матчем с Мальтой?

— Ситуация рабочая. У них правительство объявило локдаун. Игры молодёжной сборной также были под вопросом. Они думали, где проводить игру, по регламенту нужно играть на нейтральном поле. Для себя мы решили, что можем принять их в Сочи, предоставили информацию, но получили информацию, что сыграть возможно. Правительство поменяло решение.

«На Кудряшова рассчитываем как на левого»

— Возвращаясь к игрокам, на первый взгляд кажется, что недобор центральных защитников. На Кудряшова рассчитываете как на центрального?

— На Кудряшова рассчитываем как на левого, но в клубе играет на позиции центрального, у нас, кстати, тоже выходил в этой роли. Он уверенно играет. Сбор покажет, кто готов.

— В сборной Ионов — ключевой футболист. Но «Краснодар» испытывает сейчас большие проблемы. Насколько вы уверены в его вызове?

— Абсолютно уверены. Со «Спартаком» сыграл правого защитника — это не его позиция, это была вынужденная перестановка, ни ему, ни команде не сыграло положительную роль. В последнем матче играл в полузащите. Да, забил, но мы знаем, что он умеет.

— В этом году Ильзат Ахметов четыре матча, в одном был заменён. Не кажется по игре, что он готов.

— У нас всегда информация со сборов, затем на Кубке забил. Мы уже настолько знаем футболистов, что по движению ясно — наш. Травма, которая мешала, в прошлом. Наша задача — на некоторые вещи смотреть под другим углом.