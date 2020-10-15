Черчесов подвёл итоги ничейного матча с Венгрией

https://static.news.ru/photo/b4b9f11c-0e6a-11eb-a76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов прокомментировал прошедшую 14 октября в Москве ничейную встречу с командой Венгрии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Черчесов признался, что сборная России настраивалась в этом матче на победу, однако команду подвела реализация моментов. При этом его подопечные не сразу смогли войти в игру, добавил наставник.

Ближе к концу первого тайма стали получаться фланговые проходы, но, к сожалению, не удалось забить. После перерыва мы владели преимуществом, и замены помогли нам усилить игру. Однако венгры неплохо выходили из-под нашего прессинга, используя длинные передачи. А с нашей стороны использовать прессинг на протяжении всей игры было затруднительно, — подвел итог Черчесов.

Также наставник российской сборной подвёл итоги всего октябрьского игрового цикла из трёх матчей.

В плане очков не всё получилось, мы настраивались на две победы, но, к сожалению, не получилось их добиться. Но три матча подряд впервые проводили не только мы — такой опыт был первым для всех сборных, — заметил Черчесов

Положение российской сборной, по его словам, осложнялось травмами игроков, а также положительными результатами тестов на коронавирус. Итоги октябрьского цикла поэтому являются для команды неоднозначными, резюмировал главный тренер.

Как сообщал NEWS.ru, матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии, прошедший в Москве 14 октября, завершился со счётом 0:0. При этом дружина Станислава Черчесова осталась на первом месте в группе с восемью очками.