Чемпионка мира по футболу из США пожаловалась на нечестную оплату труда

https://static.news.ru/photo/62724752-8d4e-11eb-9944-96000091f725_660.jpg Меган Рапино Фото: instagram.com/mrapinoe

Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино, выступая перед Палатой представителей США, пожаловалась на неравную оплату труда у мужчин и женщин. Её слова приводит ESPN.

Женская сборная США 4 раза становилась чемпионом мира, четырежды выигрывала Олимпиаду. Мы заполняли стадионы, били рекорды просмотров и обеспечивали продажи футболок. Тем не менее, несмотря на всё это, нам по-прежнему платят меньше, чем мужчинам — за каждый трофей, каждую победу, каждую ничью, каждый матч, — сказала Рапино.

По её словам, это относится не только к футболу, а к любой сфере жизни. Она призвала менять эту ситуацию прямо сейчас.

22 марта тренер Александр Григорян, рассказал о преимуществах футболисток-женщин над мужчинами, писал NEWS.ru. Он считает, что женщины более целеустремлённые и преданные делу.