Бышовец: Сёмин не существует для меня как человек и тренер

https://static.news.ru/photo/8fc95f88-bb80-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бышовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал своё мнение о бывшем наставнике московского футбольного клуба «Локомотив» Юрии Сёмине.

У нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже, — цитирует Бышовца «ТНВ».

В мае «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Сёмин заявил: он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.