Бронзовый призёр Евро-2008 Торбинский рассказал о работе полиции в США

https://static.news.ru/photo/57823466-a577-11ea-b520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Проживающий в США бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский поведал о работе полицейских.

В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке. У меня особо проблем с полицейскими не было, — приводит его слова Sport24.

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 рассказал о случае, когда его остановила полиция за то, что им показалось, что он ехал на автомобиле агрессивно.

Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, — сказал игрок, добавив, что ему попадались «нормальные копы».

Торбинский переехал в США в феврале 2020 года. За свою карьеру игрок выступал за «Енисей», московские «Спартак» и «Локомотив», челябинский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос» и калининградскую «Балтику». За национальную сборную выступал с 2007 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что воспитанник московского «Спартака» Торбинский в США пробует себя на тренерском поприще, писал NEWS.ru.