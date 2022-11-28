Бразилия обыграла Швейцарию на ЧМ-2022 в Катаре

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Сборная Бразилии одержала победу над Швейцарией во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 83-й минуте забил опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, поразивший дальний верхний угол ворот Яна Зоммера. На 64-й минуте мяч забил бразильский форвард «Реала» Винисиус, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Бразилия набрала шесть очков, закрепилась на первом месте в группе G и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке. У команд Сербии и Камеруна, ранее сыгравших вничью, по одному очку.

28 ноября мексиканский боксер, чемпион мира в пяти весовых категориях Сауль Канело Альварес раскритиковал Лионеля Месси за то, что тот наступил на футболку сборной Мексики. Это случилось в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ в Катаре, в котором Месси принес своей команде победу со счетом 2:0.