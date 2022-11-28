Камерун и Сербия сыграли вничью с шестью голами на ЧМ-2022 в Катаре

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Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча получилась результативной и зрелищной, итоговый счет — 3:3.

Первыми вперед вышли африканцы, на 29-й минуте отличился защитник Жан-Шарль Кастелетто. Сербы отыгрались и еще до перерыва вышли вперед после голов Страхиньи Павловича («Зальцбург») и Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), забитых на первой и третьей добавленных к первому тайму минутах.

Во второй половине встречи сербы повели с разницей в два мяча, на 53-й минуте отличился форвард «Фулхэма» Александр Митрович. Но в течение двух минут (с 63-й по 65-ю) Камерун отыгрался, мячи забили Венсан Абубакар («Аль-Насср») и Максим Шупо-Мотинг («Бавария»). В оставшиеся полчаса игры обе команды могли вырвать победу, но счет не изменился.

И сербы, и камерунцы набрали первые очки на турнире. 28 ноября сыграют другие два участника группы G: Бразилия и Швейцария, в их активе по три балла. Начало матча — в 19:00 мск.

28 ноября мексиканский боксер, чемпион мира в пяти весовых категориях Сауль Канело Альварес раскритиковал Лионеля Месси за то, что тот наступил на футболку сборной Мексики. Это случилось в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ в Катаре, в котором сам Месси принес своей команде победу со счетом 2:0.