Различное «уханье» и скандирование — не первый случай в российском футболе. Да и Малком с подобным отношением сталкивается чуть ли не регулярно, учитывая, что на поле за «Зенит» он выходил всего несколько раз. Началось это прямо с его переходом в стан «сине-бело-голубых». В начале августа 2019 года в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги фанаты «Зенита» в игре с «Краснодаром» посвятили новичку особенный баннер. Тогда фанаты вывесили плакат, обращаясь к руководству: «Спасибо руководству за верность традициям». Да и вообще, ни для кого не секрет, как клуб с берегов Невы относится к темнокожим футболистам. Но конкретно тот эпизод разрешился довольно мирно. Руководство клуба из Санкт-Петербурга незамедлительно ответило на критику. «Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter видео с моментом, когда Малком дебютирует в составе команды. «54078 человек вместе аплодируют Малкому. Посмотрите сами, а не через слова других», — сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых». Дело замяли, и вот сейчас оно повторяется вновь. Только со стороны болельщиков ЦСКА. Тут им точно не отделаться, клубу явно предстоит заплатить штраф за импульсивность своих фанатов.

Футбольный агент Алексей Сафонов объясняет, что расизм есть не только в российском футболе, но и во всём мире.

По словам специалиста, таких людей нужно лишать права посещения матчей в принципе. Но в целом подобное тяжело искоренить, так как нет культуры воспитания.

Но кому-кому, а 23-летнему нападающему грех жаловаться. Он ещё легко отделался, честно говоря. Это ведь далеко не первый случай в российском футболе, когда из-за предрассудков страдают люди, вышедшие мячи заколачивать. Вспомнить хотя бы Роберто Карлоса, который выступал в «Анжи». В 2011 году бразильский футболист защищал полгода цвета дагестанского коллектива. Сначала после матча с «Зенитом» один из болельщиков протянул ему банан. Клуб Александра Медведева тогда оштрафовали на 300 тысяч рублей. Затем в Самаре ближе к концу игры с «Крыльями Советов» на поле вылетел, опять же, банан. Тогда защитника этот поступок сильно задел — он выкинул фрукт с поля и направился к скамейке, выражая, мягко скажем, недоумение. Клуб также отделался штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с NEWS.ru вспомнил тот инцидент.

Ох, и если бы это были единичные случаи. Вспомним легендарного Халка, который сейчас зажигает в Китае. Его искусную ногу боялись все, за что и ненавидели. В «Зените» он по праву был лидером. В 2014 году, после домашнего матча со «Спартаком», футболист пожаловался на нелицеприятные высказывания со стороны болельщиков «красно-белых». Они действительно выкрикивали оскорбления на расовой почве, за что клуб тогда поплатился закрытием фанатского сектора на гостевой игре против «Урала». Но игрок не мог успокоиться, он как будто во всём видел проявления расизма в свою сторону. В одном из матчей он обвинил в этом арбитра Алексея Матюнина.

Этот судья сказал, что не говорит по-английски. Но он говорил со мной, говорил по-английски. «I no like you, no like black», — я слышал это от него, — говорил Халк.