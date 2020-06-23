Прошедшие выходные, включая вечер 19 июня, стали роковыми — российский футбол вернулся, и получилось это не только зрелищно, но и скандально. Опустим уже, наконец, ошеломляющую историю про матч «Сочи» — «Ростов», перенос встречи «Динамо» с «Краснодаром» и уфимское происшествие с коронавирусом. Сейчас всё внимание приковано к ЦСКА (и это не про отставку главного тренера Виктора Гончаренко). «Армейцы» не просто выделились на поле разгромным поражением от петербургского «Зенита» со счётом 0:4, но и болельщики «не подвели» — во время матча то и дело выкрикивали расистские кричалки в сторону бразильского нападающего питерцев Малкома. NEWS.ru вспомнил самые яркие случаи проявления расизма и пытается понять, как это искоренить.

Различное «уханье» и скандирование — не первый случай в российском футболе. Да и Малком с подобным отношением сталкивается чуть ли не регулярно, учитывая, что на поле за «Зенит» он выходил всего несколько раз. Началось это прямо с его переходом в стан «сине-бело-голубых». В начале августа 2019 года в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги фанаты «Зенита» в игре с «Краснодаром» посвятили новичку особенный баннер. Тогда фанаты вывесили плакат, обращаясь к руководству: «Спасибо руководству за верность традициям». Да и вообще, ни для кого не секрет, как клуб с берегов Невы относится к темнокожим футболистам. Но конкретно тот эпизод разрешился довольно мирно. Руководство клуба из Санкт-Петербурга незамедлительно ответило на критику. «Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter видео с моментом, когда Малком дебютирует в составе команды. «54078 человек вместе аплодируют Малкому. Посмотрите сами, а не через слова других», — сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых». Дело замяли, и вот сейчас оно повторяется вновь. Только со стороны болельщиков ЦСКА. Тут им точно не отделаться, клубу явно предстоит заплатить штраф за импульсивность своих фанатов.

Футбольный агент Алексей Сафонов объясняет, что расизм есть не только в российском футболе, но и во всём мире.

Я не думаю, что это специально спровоцированная акция. Но учитывая, что и у «Зенита» в своё время был лозунг «любой цвет кроме чёрного», нечему удивляться. Просто ЦСКА бездарно играл, и болельщики не от большого ума выплёскивали эмоции не на свою команду, а на соперников. Им рот же не заклеишь. Понятно, что можно отследить тех, кто петарды бросает на поле или любые другие предметы. А в этой ситуации должно быть воспитание, — сказал Сафонов корреспонденту NEWS.ru.

По словам специалиста, таких людей нужно лишать права посещения матчей в принципе. Но в целом подобное тяжело искоренить, так как нет культуры воспитания.

На западных стадионах везде пиво продают и нормально, а после окончания матчей через пять минут арены практически пустые. А у нас попробуй так: болельщик выпьет пиво и на поле выскочит. Нужно брать пример с тех стран, где всё это искореняли — с Англии, Германии — перенимать их опыт. У нас вообще гораздо больше проблем. У РФС возникает вопрос, что кто-то что-то крикнул, а меня интересует, как «Ростову» не дают перенести матч, что «Уфа» сыграла с «Тамбовом», где у первых заболевшие, «Динамо» — «Краснодар» переносят. Кто несёт ответственность? РПЛ спихнула все эти ситуации на РФС. Некрасиво и обидно. Все клубы равны, но некоторые равнее. Так не бывает, — заключил он.

Но кому-кому, а 23-летнему нападающему грех жаловаться. Он ещё легко отделался, честно говоря. Это ведь далеко не первый случай в российском футболе, когда из-за предрассудков страдают люди, вышедшие мячи заколачивать. Вспомнить хотя бы Роберто Карлоса, который выступал в «Анжи». В 2011 году бразильский футболист защищал полгода цвета дагестанского коллектива. Сначала после матча с «Зенитом» один из болельщиков протянул ему банан. Клуб Александра Медведева тогда оштрафовали на 300 тысяч рублей. Затем в Самаре ближе к концу игры с «Крыльями Советов» на поле вылетел, опять же, банан. Тогда защитника этот поступок сильно задел — он выкинул фрукт с поля и направился к скамейке, выражая, мягко скажем, недоумение. Клуб также отделался штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с NEWS.ru вспомнил тот инцидент.

Я помню это как сейчас. Это сильно возмутило Роберто. У него была реакция, как у обиженного мальчика — он ушёл с поля со слезами на глазах. Вся команда его тогда поддержала: его и обняли, и начали успокаивать, я тоже подошёл, сказал: «Я работал в этом городе, знаю этот город, болельщиков и не верю, что среди них найдётся ещё человек пять-десять. На матче присутствовало 25 тысяч человек, бросил один, а все остальные пришли посмотреть на такого игрока, как ты, лично. А во-вторых, они тебя поддерживают и болеют, ты должен знать это. Это не есть проявление реакции большинства аудитории, это мизерное число людей». Мы тот матч выиграли. На следующий день он преподнёс банан на завтраке (смеётся), — рассказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев Егор Алеев/ТАСС

Ох, и если бы это были единичные случаи. Вспомним легендарного Халка, который сейчас зажигает в Китае. Его искусную ногу боялись все, за что и ненавидели. В «Зените» он по праву был лидером. В 2014 году, после домашнего матча со «Спартаком», футболист пожаловался на нелицеприятные высказывания со стороны болельщиков «красно-белых». Они действительно выкрикивали оскорбления на расовой почве, за что клуб тогда поплатился закрытием фанатского сектора на гостевой игре против «Урала». Но игрок не мог успокоиться, он как будто во всём видел проявления расизма в свою сторону. В одном из матчей он обвинил в этом арбитра Алексея Матюнина.

Этот судья сказал, что не говорит по-английски. Но он говорил со мной, говорил по-английски. «I no like you, no like black», — я слышал это от него, — говорил Халк.

Этот эпизод быстро свернули, потому что доказательств, кроме слов футболиста, не было.

Кроме того, против бразильца (третий по счёту в нашей истории) выступило московское «Торпедо». На одном из матчей фанаты ухали. Клуб тогда попытался выкрутиться, мол, да, фанаты просто скандировали «Хулк». Надо было «Зениту» тогда поблагодарить московских болельщиков, конечно. Штраф оказался жёстким: проведение матчей при пустых трибунах.

Даже вратарь номер один сборной России Маринато Гильерме когда-то попал на расизм. Случилось это в матче против московского «Спартака». В матче за Суперкубок страны фанатский сектор, не успокаиваясь, тараторил кричалку про обезьяну. Гильерме тогда отреагировал на это очень достойно — как бы СМИ не пытались разжечь войну, он отказывался обсуждать эту тему. А ведь голкипер «Локомотива» не один раз говорил о любви к России и желании отблагодарить за всё, что для него здесь сделали. «Красно-белые», кстати, тогда отделались штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Системность нарушений есть. И над этим точно необходимо работать. Но как объяснить болельщикам, что клубы терпят наказание, ладно за нецензурные, но за расистские выкрики? Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев убеждён, что благодаря тому, что Россия — интернациональная страна, расизм выражен не так ярко.

Если мы проведём историческую линию, то увидим, что в тех формах, в которых расизм проявлялся в середине прошлого века и сейчас, то разница колоссальная. Противоречия ещё долго будут сохраняться, но направление отношения к расизму очевидно — общество понимает, что это недопустимо. Мы все живём на одной планете, она не такая уж большая. На сто процентов искоренить в ближайшее время — едва ли, но тенденция идёт к сокращению числа подобных случаев. Нельзя сказать, что это будет происходить линейно, отдельно вспышки будут, как обычно, — считает он.

По его словам, уханье в матче ЦСКА — «Зенит» не было очевидным. Он уверен, что руководство «армейцев» в плане управления клубом и болельщиками, находится в лидерах наряду с «Краснодаром», где полная цивилизация.