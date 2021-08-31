Билялетдинов оценил шансы сборной России в матче против Хорватии

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Хорватия, который пройдёт в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Нынешняя сборная Хорватии — это не такая грозная сила, как команда образца 2018 года. Главный вопрос сейчас состоит в том, какую мотивационную составляющую сможет донести тренер до игроков. Всё-таки матч важный, большую роль будет играть настрой. Георгиевич (Карпин. — NEWS.ru), в принципе, умеет это делать. Дальше всё будет зависеть от игроков. Ну и интересно будет посмотреть на схему, — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению бывшего футболиста сборной России, отсутствие в составе команды Хорватии Луки Модрича не станет определяющим фактором в предстоящем матче.

Когда речь идёт о лидерах сборных других стран, то отсутствие кого бы то ни было говорит об ослаблении соперника. Но у хорватов есть немало других качественных футболистов, которые играют в хороших европейских чемпионатах, — отметил он.

Также Билялетдинов ответил на вопрос, кто должен появиться в воротах сборной в матче против хорватов.

Я думаю, что в ворота встанет Маринато Гильерме. Опыт скажет своё слово. Плюс сейчас вратарь находится в неплохой форме, — заключил футболист.

Отборочный матч чемпионата мира — 2022 против сборной Хорватии состоится 1 сентября на «Лужниках». Начало встречи в 21:45.

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