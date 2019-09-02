Яка Бийол Яка Бийол Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Яка Бийол не сможет присоединиться к сборной Словении для участия в отборочных матчах чемпионата Европы из-за травмы, полученной во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

После встречи 20-летний хавбек прошёл обследование, которое выявило повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист останется в Москве для прохождения восстановления.

Работу арбитра встречи «Арсенал» — ЦСКА признали неудовлетворительной, писал News.ru.

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