Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Яка Бийол не сможет присоединиться к сборной Словении для участия в отборочных матчах чемпионата Европы из-за травмы, полученной во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

После встречи 20-летний хавбек прошёл обследование, которое выявило повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба.