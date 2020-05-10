Безуглов: ни у одного российского футболиста нет коронавируса

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что среди российских футболистов нет заболевших коронавирусом.
Я постоянно на связи и с врачами остальных сборных по футболу, и с большинством врачей из клубов, где играют сборники. К счастью, все футболисты здоровы, что можно объяснить ответственным подходом к изоляции, продолжающимися индивидуальными тренировками и хорошим иммунитетом, которым обладают молодые спортсмены, — цитирует Безуглова РИА Новости.
Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.