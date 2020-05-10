Безуглов: ни у одного российского футболиста нет коронавируса

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Представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены.

ФИФА уверена, что в сотрудничестве с федерациями и другими ключевыми заинтересованными сторонами будут найдены решения для смягчения воздействия коронавируса на футбол, — сообщает РИА Новости. Ранее вице-президент ФИФА и глава...