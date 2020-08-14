Белорусские футболисты вступились за арестованного Антона Сороку

https://static.news.ru/photo/82ea796c-de32-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Антон Сорока Фото: fcbate.by

Футболисты борисовского БАТЭ вступились за одноклубника и нападающего сборной Белоруссии Антона Сороку, которому суд назначил семь дней административного ареста из-за участия в акциях протеста в Минске

Антон не преступник. Как и все другие задержанные. Он один из нас, — заявили спортсмены.

Посты на своих страницах в Instagram разместили Игорь Стасевич, Дмитрий Щербицкий, Дмитрий Бага и Егор Филипенко.

В футбольном клубе официально пока не прокомментировали арест форварда.

Как писал NEWS.ru, нападающего борисовского БАТЭ и сборной Белоруссии по футболу Антона Сороку 11 августа задержали за участие в акциях протеста. Суд отправил 28-летнего футболиста под арест на семь суток. Ранее в Белоруссии также задержали хоккеиста «Динамо-Молодечно» Илью Литвинова. Силовики избили спортсмена, однако позже его отпустили без предъявления обвинений.

Выборы президента Белоруссии состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Центральная избирательная комиссия РБ 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.