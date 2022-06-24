Активисты потребовали убрать плакат с изображением Зинченко со стадиона Уфы Лидер башкирских общественников потребовал от ФК «Уфа» снять со стадиона плакат с изображением украинца Зинченко

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Александр Зинченко

Лидер башкирского общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов потребовал от футбольного клуба «Уфа» снять с фасада домашнего стадиона команды плакат с изображением футболиста сборной Украины Александра Зинченко. В противном случае активистам придется обратиться в профильные службы, написал Бадретдинов в соцсетях.

Мы, общественное движение «Чистая Черниковка», призываем ликвидировать баннер гражданина Украины, игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко со стадиона ФК «Уфа». В противном случае мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК «Уфа», — написал он в социальных сетях.

Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. Из российского клуба полузащитник перешел в «Манчестер Сити».

Ранее Зинченко прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В финале квалификации сборная Украины проиграла команде Уэльса со счетом 0:1. Зинченко отметил, что его нация никогда не сдается.