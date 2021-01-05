«Ахмат» заявил о желании выкупить арендованных у «Спартака» футболистов

https://static.news.ru/photo/a7b5ea56-50f6-11eb-a38d-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мелкадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен выкупить контракты арендованных у московского «Спартака» Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе. Об этом заявил гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

По его словам, руководство «Ахмата» положительно оценивает игру этих футболистов, передаёт «Спорт-Экспресс».

В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать, — сказал Айдамиров.

«Ахмат» арендовал Тимофеева и Мелкадзе в августе 2020 года. Срок их арендных соглашений с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Тимофеев является воспитанником саратовского «Сокола». С 2013 года начал выступать за основной состав «Спартака». За московскую команду провёл в общей сложности 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В 2017 году в составе столичного клуба стал чемпионом России. За «Ахмат» футболист провёл уже 18 матчей и забил три гола.

Мелкадзе — воспитанник «Спартака». В составе основной команды клуба он дебютировал в 2015 году. Всего за «красно-белых» он провёл 22 матча, не отметившись результативными действиями. В составе «Ахмата» футболист забил два гола в 17 матчах и сделал одну результативную передачу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вратарь «Шинника» Максим Матюша уже этой зимой может отправиться на просмотр в «Ахмат».