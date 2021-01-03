«Ахмат» заинтересовался вратарём «Шинника» Матюшей

https://static.news.ru/photo/45e9f9b6-4dd6-11eb-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Максим Матюша Фото: shinnik.com

Вратарь «Шинника» Максим Матюша уже этой зимой может отправиться на просмотр в «Ахмат».

Так, главный тренер клуба Андрей Талалаев отлично знает голкипера по выступлениям за «Армавир», передаёт matchtv.ru. Он высоко оценил способности и физические данные игрока. Как-то раз наставник положительно высказался о Матюше: «Вы его в Шмейхеля вырастили!»

В нынешнем сезоне Матюша отыграл за «Шинник» 9 матчей. Вратарь пропустил 22 мяча. Сам игрок пока не комментирует эту информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство футбольного клуба «Ростов» не собирается приобретать форварда «Спартака» Александра Кокорина. Кроме того, клуб не рассматривает футболиста как часть сделки по переходу хавбека Матиаса Норманна в столичный клуб.

Известно, что в текущем сезоне футболист отыграл в «Ростове» 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч. Контракт игрока истекает летом 2024 года.